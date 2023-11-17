Брюссель, 17 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Ювелирные изделия и часы попадут под санкций с введением 12-го пакета антироссийских ограничений Евросоюза, куда предполагающие запрет на ввоз российских алмазов в ЕС. Об этом 17 ноября сообщил портал EU Observer.

Евросоюз намерен запретить импорт из России несортированных алмазов, а также большинство непромышленных и синтетических. Дополнительно в список войдут ювелирные изделия и продукция из природного и выращенного в специальных условиях жемчуга. Запретят также изделия ювелиров и серебряников с добавлением бриллиантов.

«Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортированные из России, алмазы, проходящие транзитом через Россию, и обработанные российские алмазы», — написало издание.

Издание отметило, что запрет распространится на наручные, карманные и другие часы с бриллиантами, включая секундомеры.

Вместе с тем, ЕС в координации с Канадой, Японией, Великобританией и США предлагает запретить огранку камней из России в третьих странах. Такой запрет предполагается ввести с 1 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ЕС подготовил проект по 12-му пакету санкций, в который войдёт запрет на российские алмазы с 1 января 2024 года. Дополнительно Запад хочет перекрыть экспорт в Россию станков, использующихся, по их мнению, в производстве вооружения. Также под эмбарго могут попасть некоторые химикаты и литиевые аккумуляторы, а также термостаты и двигатели для БПЛА.