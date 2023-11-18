Лондон, 18 ноября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Попавших в плен ВСУ российских военных украинские власти пытаются «перепрограммировать». Об этом 18 ноября сообщила британская газета The Times.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

Журналисты издания, посетившие места содержания пленных, рассказали, что россиян будят в шесть часов утра звуками украинского гимна через громкоговоритель, оборудованный в каждом помещении. В столовую пленные идут по аллее, увешанной фотографиями украинского националиста Степана Бандеры и украинского поэта Тараса Шевченко. После завтрака их заставляют стоять минуту молчания в память погибших с украинской стороны в результате боевых действий.

Как заявили сотрудники лагеря, многим российским военнопленным такая программа может не нравиться, но это «в их интересах».

«Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты», — пояснил спикер украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Пётр Яценко.

При этом многие российские военные по-прежнему считают Украину и Россию «одной страной».

«Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы одна страна», — рассказал изданию российский военнопленный Николай.

Как сообщало ИА Регнум, в марте глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе выступления на 52-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что более половины российских военнослужащих, попавших в плен к ВСУ, подвергаются пыткам и жестокому обращению.

Журналисты испанского издания Mundo, посетившие главный лагерь для военнопленных под Львовом на западе Украины, рассказали, что российские военнопленные работают за один евро в день. При этом они едят так, как будто не ели несколько дней. Стены в столовой в лагере завесили колючей проволокой и портретами «героев» и основателей украинского государства. За пищу военнопленных заставляют произносить слова благодарности на украинском языке.

На видео с мобильного телефона, обнаруженного в украинском блиндаже, видно, что пленных российских военнослужащих бойцы ВСУ отправили на минное поле. Украинские военнослужащие погнали их на минное поле под дулом автомата со словами: «Если дойдёшь, свободен». Один из боевиков киевского режима оказался недоволен тем, как шёл пленный, и открыл огонь в его сторону.