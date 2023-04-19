Мадрид, 19 апреля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Российские военнопленные, содержащиеся в лагере под Львовом, работают за один евро в день. При этом они едят так, как будто не ели несколько дней. Такую картину увидели журналисты испанского издания Mundo, посетившие главный лагерь для военнопленных на западе Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

По словам корреспондентов, все пленные делятся условно на две группы — «этнические русские» — выходцы из Москвы и Санкт-Петербурга и так называемый расходный материал — жители Донбасса. Кроме того, есть группа пленных из российских республик, которые отличаются более тёмной кожей и раскосыми глазами, отметили испанские журналисты.

Однако среди пленных, по словам охранников, нет чеченцев. Есть и несколько «вагнеровцев», однако разговаривать с ними журналистам запрещено.

Во время посещения лагеря, где содержатся российские военнопленные, журналисты также увидели, что стены в столовой завешаны колючей проволокой и украшены портретами героев и «основателей украинского государства». За пищу военнопленных заставляют произносить слова благодарности на украинском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе выступления на 52-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что более половины российских военнослужащих, попавших в плен к ВСУ, подвергаются пыткам и жестокому обращению.

О том, что в то время, как Россия строго придерживается норм гуманитарного права при обращении с украинскими военнослужащими, со стороны Украины наблюдается совершенно другая ситуация, в 2022 году заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин. По его словам, зафиксированы многочисленные случаи избиений, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, а также психологического давления на родных военнослужащих с целью вымогательства с них денежных средств.