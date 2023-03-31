Нью-Йорк, США, 31 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Более половины российских военнослужащих, попавших в плен к ВСУ, подвергаются пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН по правм человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк в ходе выступления на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Возвращение российских солдат из плена

Он рассказал, что в документах управления зафиксирован 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний украинскими силовиками в период российской спецоперации.

«Из 73 опрошенных нами жертв 53% подверглись пыткам или жестокому обращению», — заявил Тюрк.

Он добавил, что зарегистрированы 24 случая сексуального насилия со стороны украинского персонала. Военнопленным на начальных этапах содержания под стражей чаще всего угрожают сексуальным насилием и принудительным публичным раздеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) повлиять на киевский режим из-за применения пыток к российским пленным. Она привела доказательства того, как издеваются в плену над бойцами ВС России.