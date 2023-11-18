Москва, 18 ноября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 180 военных, БМП Bradley и гаубицу «МСТА-Б». О действиях Южной группировки войск у населённого пункта Курдюмовка сообщил на брифинге 18 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Васюковка в ДНР», — заявил военный.

Помимо этого, российские подразделения уничтожили украинские склады боеприпасов в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях, склад топлива в Одесской области и склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября российские военные заняли более выгодные позиции и рубежи на южнодонецком направлении. На этом направлении ВС России за неделю отразили две атаки украинских штурмовиков, потери которых превысили 745 бойцов. Вместе с тем российские подразделения уничтожили 12 боевых бронемашин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град» ВСУ.