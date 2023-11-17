Москва, 17 ноября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Российская армия заняла более выгодные позиции и рубежи на южнодонецком направлении, сообщил на брифинге 17 ноября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ

«Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции», — сказал Конашенков.

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Российские военные на этом направлении за неделю отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери ВСУ за неделю превысили 745 бойцов.

Также российские подразделения уничтожили 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град» на южнодонецком направлении.

За неделю российская армия отразила 23 атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинской стороны там составили более 1100 военных. Также ВСУ за неделю потеряли более 425 военных на запорожском направлении, свыше 1810 на донецком, более 575 бойцов на купянском и более 460 на херсонском.