Вашингтон, 18 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. На фоне провала контрнаступления, ослабления поддержки Запада и наступления холодного периода Киеву стоит начать мирные переговоры и переключиться на оборонительную стратегию. Об этом говорится в опубликованной 17 ноября статье в американском журнале Foreign Affairs.

РИА НОВОСТИ/Максим Гучек/БЕЛТА

«США должны начать консультации с Украиной и её европейскими партнёрами по стратегии, основанной на готовности Украины вести мирные переговоры с Россией и одновременно переключиться с нападения на оборону», — говорится в публикации.

Авторы статьи указали на то, что сейчас Киев и западные страны движутся по неверной траектории, на что указывает вопиющее несоответствие между целями и имеющимися средствами для их достижения.

По мнению обозревателей, Киев не может достичь своих стратегических целей, а продолжение поставок Украине вооружений — это «дорогостоящий тупик», потому что нет такого оружия, которое могло бы переломить ситуацию на фронте в пользу украинской стороны, что признал и главком ВСУ Валерий Залужный.

«Запад не должен давить на Украину, но ему следует стремиться убедить украинцев в том, что им необходимо принять новую стратегию для достижения целей. <…> Для Украины гораздо разумнее обеспечить большей части страны под контролем Киева преображение в процветающую и безопасную демократию, чем рисковать будущим страны в ходе долгосрочных военных усилий», — указывается в материале.

Киев сможет продолжать использовать оружие дальнего радиуса действия, военно-морские средства и тайные операции для атак по территории России, отметили авторы статьи. При этом, по их словам, украинская армия может вновь начать наступление, когда появится удобный момент.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Киеву не надо делать трагедию из потери новых городов в ходе наступления российских военных. Он признал, что на нескольких участках фронта сложилась тяжёлая для ВСУ ситуация.

Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке дефицит снарядов у ВСУ может привести к их отступлению. По его словам, украинские военные испытывают острую нехватку снарядов натовского калибра 155 мм.