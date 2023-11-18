Киев, 18 ноября, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что вызванный смещением фокуса внимания Запада на Ближний восток дефицит снарядов у украинской армии может привести к её отступлению. Его слова 17 ноября привело агентство Bloomberg.

«Фокус [внимания западных стран] смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки [Запада] мы отступим», — сказал он.

Киевский режим испытывает острую нехватку снарядов натовского калибра 155 мм, поставки которых существенно замедлились и это подрывает военные усилия украинских войск, отметил Зеленский.

«Наши поставки сократились <…>. Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание», — посетовал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 ноября американский журнал Foreign Affairs написал, что Киеву необходимо перейти к оборонительной стратегии на фоне провала контрнаступления. По словам авторов, ВСУ в этом случае смогут продолжить использовать оружие дальнего радиуса действия и военно-морские средства для нанесения ударов по российской территории.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 17 ноября написал, что российские военные раздавили вооружённую до зубов западным оружием украинскую армию. Эксперт уточнил, что Россия стала гораздо сильнее, чем два года назад.