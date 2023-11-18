Киев, 18 ноября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Украинским властям не нужно делать трагедию из потери новых городов во время наступления Вооружённых сил России. Об этом заявил отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Не нужно делать из этого (из новой потери Киевом населённых пунктов. — Прим. ред.) трагедию. Не нужно вестись на обвинения определённых наших политиков», — сказал он.

По словам Кривоноса, в этой ситуации Киеву нужно правильно сфокусироваться и начать подготовку страны к тому, чтобы «выстоять как независимое государство».

Сейчас ситуация на нескольких участках линии боевого соприкосновения сложная для ВСУ, потому что российские военные увеличивают свою мощь и осуществляют удары по украинской армии, в частности, в районе Купянска и Марьинки, добавил отставной генерал.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ за неделю на купянском направлении потеряли убитыми и ранеными свыше 575 бойцов. Он уточнил, что ВС России за неделю отбили 26 попыток атак ВСУ и продолжили улучшать положение по переднему краю.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны рассказал, что Вооружённые силы России заняла более выгодные позиции и рубежи на южнодонецком направлении. По его словам, украинская армия за неделю потеряла на этом направлении 745 бойцов.