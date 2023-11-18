Вашингтон, 18 ноября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной Соединёнными Штатами Америки сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Об этом 17 ноября сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на своём сайте.

Как отметил Херш, в команду по проведению переговоров включили директора ЦРУ Уильяма Бернса, считающегося достаточно опытным помощником президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики.

«Несколько дней назад было достигнуто предварительное соглашение: ХАМАС было готово отпустить 50 женщин и пожилых заложников в обмен на освобождение сотен женщин и девочек-подростков из семей ХАМАС, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах», — говорится в публикации.

По его словам, США добились того, чтобы детей и членов семей всех тех, кого палестинское движение согласилось отпустить, также должны были освободить, в результате чего общее число вызволенных из палестинского плена возросло до 71 человека.

ХАМАС согласилось на такие условия, уточнив, что Израиль, со своей стороны, должен на пять дней прекратить военные действия и установить гуманитарную паузу.

«Это требование было сразу же отвергнуто Нетаньяху, который продолжал игнорировать растущий гнев семей заложников, митинги и акции протеста которых набирают обороты в Израиле», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 ноября израильское новостное издание Yedioth Ahronoth написало, что Тель-Авив отверг предложенную ХАМАС сделку по освобождению заложников по формуле «50 на 50». По словам представителей Израиля, они готовы были рассмотреть сделку, если ХАМАС отпустит 70 израильских заложников.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви 17 ноября заявил, что ХАМАС прекратило любые переговоры с Израилем по вопросу освобождения заложников и так и не предоставило их полный список. По его словам, Тель-Авив рассчитывает на освобождение всех заложников сразу.