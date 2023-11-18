Тель-Авив, Израиль, 18 ноября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Сделку, предложенную движением ХАМАС, по освобождению заложников по формуле «50 на 50» отверг Израиль. Об этом 18 ноября сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль в Газе

Уточняется, что Израиль отверг сделку с ХАМАС, предусматривающую освобождение 50 израильских заложников из сектора Газа, выдвинув требование не разлучать матерей с детьми. Представители Израиля пояснили, что были готовы рассмотреть сделку, если ХАМАС отпустит 70 израильских заложников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, палестинское движение ХАМАС прекратило любые переговоры с Тель-Авивом по вопросу освобождения заложников и так и не предоставило их полный список. Бен Цви уточнил, что израильская сторона надеется на освобождение всех заложников сразу.

Также сообщалось, что 15 ноября между Израилем и ХАМАС идут переговоры об освобождении 50 заложников из палестинского плена. Переговоры по данному вопросу предложил Тель-Авив, а ХАМАС согласилось с общими принципами этой возможности. В этот же день представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк подтвердил готовность палестинской стороны освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на гуманитарное перемирие.