Москва, 17 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС прекратило любые переговоры с Тель-Авивом по вопросу освобождения заложников и так и не предоставило их полный список. Об этом 17 ноября заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

Ezz Al-Zanoun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров [по освобождению заложников], ХАМАС прекратило это по своей инициативе», — сказал он.

Бен Цви уточнил, что израильская сторона надеется на освобождение всех заложников сразу, и отметил, что Тель-Авив так и не получил списка заложников, которые находятся в секторе Газа.

«Несмотря на все просьбы, ХАМАС никогда не представило даже список, кто находится у них там, в каком состоянии, живые они или нет, ранены ли. Что там происходит, мы не знаем», — добавил израильский дипломат.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters 15 ноября сообщило, что между Израилем и ХАМАС идут переговоры об освобождении 50 заложников из палестинского плена. Отмечалось, что Тель-Авив продолжил переговоры по этому вопросу, а ХАМАС согласилось с общими принципами этой возможности.

Ранее в этот же день член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк сказал о готовности палестинской стороны освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на гуманитарное перемирие, во время которого во все без исключения районы сектора Газа должны доставить гумпомощь.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября, когда ХАМАС устроило массированную ракетную атаку Израиля, захватило несколько населённых пунктов и взяло в них заложников. В ответ армия Израиля начала обстрелы сектора Газа, а затем, 27 октября, — наземную операцию в палестинском анклаве.