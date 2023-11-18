Пекин, 18 ноября, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Главной целью развития Китайской Народной Республики на данный момент является улучшение качества жизни её народа, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай придерживается пути мирного развития, и основная цель состоит в том, чтобы китайский народ начал жить хорошей жизнью, а не в том, чтобы кого-то сместить», — приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера 18 ноября.

Си Цзиньпин 15 ноября на полях саммита АТЭС, прошедшего в Сан-Франциско, провёл встречу с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом. Как передавало ИА Регнум, в ходе переговоров стороны достигли соглашения о возобновлении прямых военных контактов, что, по словам Байдена, является «критически важным». Американский лидер также назвал прошедшую встречу одной из самых продуктивных и конструктивных.

Со своей стороны Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что отношения Вашингтона и Пекина имеют светлое будущее, несмотря на разичие путей развития, истории и социальной системы.