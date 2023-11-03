Москва, 3 ноября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Представители патриотического общественного движения «Зов народа» обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием задержать и допросить приехавшую в Россию певицу Аллу Пугачёву о её участии в финансировании ВСУ. Об этом 3 ноября сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общественники из «Зова народа» обратились к председателю СК РФ Бастрыкину и министру МВД Колокольцеву», — говорится в сообщении.

Представители движения потребовали наказать артистку по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за публикации, в которых она называла жителей России «холопами» и «рабами».

Также они напомнили о признании Пугачёвой в солидарности с мужем шоуменом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), открыто признавшимся в финансировании украинской армии.

«Общественники требуют допросить Пугачёву на предмет её непосредственного участия в финансировании Вооружённых сил Украины», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, стало известно, что Пугачёва приехала в Россию. Артистка была одна, без детей и мужа. Её водитель, опекун внучатого племянника Игорь Польшиков позднее в этот же день отказался комментировать приезд певицы, объяснив это тем, что это не его дело.

Пугачёва уехала из России в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации, однако затем несколько раз возвращалась в страну на некоторое время.

В начале мая Пугачёва вновь приехала в Москву, чтобы прийти на похороны своего друга модельера Валентина Юдашкина. Актёр Иван Охлобыстин 15 мая заявил, что певица уехала обратно в Израиль, испытав шок от осознания того, что в России «есть что-то важнее, чем она», чего она раньше не допускала.

Артистка 23 октября вместе с двумя детьми после обострения конфликта на Ближнем Востоке выехала из Израиля на Кипр, где у неё есть дом. Заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко 26 октября раскритиковала Пугачёву за её отъезд из России и затем из Израиля. А 31 октября Пугачёва опубликовала в соцсетях свежую фотографию со своей семьей.