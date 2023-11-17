Москва, 17 ноября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Российские военные отразили за неделю 23 атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении, сообщил 17 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника за неделю составили более 1100 военных», — уточнил Конашенков.

На этом направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаки штурмовых групп: 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады спецназначения ВСУ и 15-го полка нацгвардии. Российские бойцы ликвидировали восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, ВСУ за неделю потеряли более 425 военных на запорожском направлении, свыше 1810 военных на донецком, более 575 бойцов на купянском, 745 военных на южнодонецком и более 460 военнослужащих на херсонском.

За неделю российские военные также сбили три истребителя МиГ-29 и 198 дронов ВСУ.