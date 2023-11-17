Мелитополь, 17 ноября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен четырёх бойцов украинской армии, сдавшихся после провалившейся попытки атаки ВСУ в районе Вербового на ореховском направлении. Об этом 17 ноября рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Взяли в Вербовом пленных, четыре человека сдались. Это было вчера утром, когда были уничтожены две боевых бронированных машины противника», — сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов уточнил, что в плен удалось взять штурмовиков ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 ноября боец морской пехоты ВСУ, пулемётчик Николай Ягорницкий рассказал, что использовал специальный Telegram-аккаунт, чтобы добровольно сдаться в плен Вооружённым силам России. После того, как он связался с российскими военными, они помогли ему безопасно добраться до их позиций и сдаться.

Украинский военный Владимир Пиявка, сдавшийся в плен к российским военных, отказался от внесения его в списки для обмена с украинской стороной. Пленный заявил о намерении остаться в России.