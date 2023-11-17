Херсон, 17 ноября, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Военнослужащий морской пехоты Украины, пулемётчик Николай Ягорницкий воспользовался специальным Telegram-аккаунтом, чтобы добровольно сдаться в плен российским войскам. Об этом он рассказал журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Подразделение морпеха проникло на левый берег Днепра в Херсонской области, где по украинским военным открыли огонь.

«Когда я переправился на левый берег, начался реальный ад. Начали нас бомбить со всего. Из артиллерии, с самолетов. Со всего, что было у них…» — заявил Ягорницкий.

Морпех сообщил, что там же он нашёл листовки, которые содержали инструкцию о том, как с помощью Telegram-аккаунта военные ВСУ могут сложить оружие. Пулемётчик связался с российскими бойцами, и те помогли ему безопасно добраться до их позиций и сдаться в плен.

«Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял (листовку), зашёл в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего…» — добавил военнопленный.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября стало известно, что военнослужащий ВСУ Владимир Пиявка, оказавшийся в плену у российских военных, отказался от того, что его внесут в списки для обмена с украинской стороной. Он также заявил, что хочет остаться в России.

В конце сентября появилась информация о том, что примерно 10 тыс. бойцов Вооружённых сил Украины воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга», чтобы сдаться в плен. Этому процессу помогают подпольщики, действующие в зоне специальной операции. Они распространяют информацию об указанной радиоволне.