Тель-Авив, Израиль, 17 ноября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Израиле между правительством и высшим руководством армии начались разногласия. Они обсуждают дальнейшее развитие военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что они пытаются понять, что сейчас было бы важнее: начинать вторжение в южную часть сектора Газа или дождаться соглашения об обмене заложниками с ХАМАС и сделать паузу в боевых действиях.

Издание написало, что это могла бы быть временная сделка по возвращению на родину существенного числа израильских заложников. Этот вопрос для властей Израиля имеет такую же значимость, как и продолжение операции и уничтожение ХАМАС, добавило СМИ. Правительство и армия считают, что переговоры по обмену заложниками могут попасть под угрозу срыва, если продолжить вторжение на юг.

В последние несколько дней конфликтующие израильская и палестинская стороны ведут переговоры об обмене заложниками и кратковременной приостановке боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября ХАМАС согласилось освободить 50 заложников в обмен на прекращение огня. Это позволит Израилю освободить некоторых палестинских женщин и детей из своих тюрем и увеличить объём гуманитарной помощи, разрешённой в сектор Газа. Если это случится, это может стать самым крупным освобождением людей из плена ХАМАС с 7 октября — начала эскалации палестино-израильского конфликта. В то же время от ХАМАС могут потребовать полный список оставшихся в живых заложников, удерживаемых в секторе Газа.

До этого американская газета The Washington Post писала, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по обмену пленными. Речь шла об освобождении большинства израильских женщин и детей, взятых в заложники 7 октября.