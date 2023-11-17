Москва, 17 ноября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в третьем и окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы, сообщили 16 ноября в нижней палате парламента.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства: увеличения пенсий, зарплат, детских пособий — и одновременно создаются условия для развития страны», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, документ предусматривает индексацию МРОТ в 2024 году на 18,5%. Он составит 19 242 рубля. Также расходы на социальную политику увеличат на 11%.

Сообщается, что материнский капитал в 2024 году получат 1,3 млн семей.

Помимо этого, с 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют на 4,5%.

В 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. При этом резервный фонд правительства в 2024 году планируется в объёме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах — по 80 млрд рублей.

Как сообщало в сентябре ИА Регнум, проект нового федерального бюджета до 2026 года оставили на основе прогноза о высоких темпах роста экономики (около 2,2–2,3%). В 2024-м ожидается поступление 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн рублей, и 2026-м ― почти 34 трлн рублей. Расходы запланировали на уровне почти 35,5 трлн рублей в год.

Бюджет России в 2022 году получил порядка 3 трлн рублей от компаний-экспортёров. Среди мер господдержки для таких предприятий действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнёров.