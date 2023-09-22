Москва, 22 сентября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Российское правительство подготовило проект нового федерального бюджета страны на ближайшие три года. Главный финансовый план составили на основе прогноза о высоких темпах прироста экономики России — около 2,2 — 2,3% в 2024–2026 годах. О завершении работы над проектом бюджета 22 сентября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По доходам в 2024 году ожидается поступление 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, и 2026 году ― почти 34 трлн рублей.

При этом расходы запланированы на уровне почти 35,5 трлн рублей каждый год. В 2024 году государство потратит 36,6 трлн рублей, а в 2025 году ― 34,4 трлн рублей, в 2026 году расходы составят 35,6 трлн рублей.

Мишустин подчеркнул, что выполнение социальных обязательств перед людьми является приоритетом государства, этому уделено большое внимание и в новом проекте бюджета, разработанном правительством.

«Средства заложены для сферы здравоохранения, поддержки нуждающихся семей с детьми, а также повышения минимального размера оплаты труда», ― уточнил премьер-министр.

Так, по сравнению с текущим годом финансирование медпомощи в регионах вырастет примерно на 13,5%. Более 130 млрд рублей направят на оказание высокотехнологичной помощи, не включённой в базовую программу ОМС. Ещё 214 млрд рублей пойдёт на сохранение у жителей регионов возможности бесплатно получать высокотехнологичную помощь в федеральных медучреждениях.

В социальной сфере продолжится ежемесячная поддержка нуждающихся беременных женщин и семей с детьми. Её смогут получить около 10 млн семей. Также в бюджете на три года предусмотрены средства на выплату маткапитала.