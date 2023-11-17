Ереван, 17 ноября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. В здании химического факультета Ереванском государственном университете в столице Армении прогремел взрыв. Пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны 17 ноября.

«По предварительным данным, трое пострадавших госпитализированы. [Им] оказывается необходимая медицинская помощь, на данный момент пострадавшие проходят обследование», ― говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в результате взрыва, по предварительным данным, есть погибший. В министерстве пообещали позднее предоставить дополнительную информацию о состоянии здоровья пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября в центральном здании Московского государственного университета на Ленинских горах вспыхнул пожар. Возгорание зафиксировали на четвёртом этаже в книгохранилище Главного здания МГУ.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение. Данные о пострадавших не поступали.

Вечером 5 августа огонь вспыхнул в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского. Возгорание произошло после попадания взрывоопасного предмета.