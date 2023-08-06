Донецк, 6 августа, 2023, 06:12 — ИА Регнум. В Ворошиловском районе Донецка локализован крупный пожар в здании университета, возникший после обстрела вооружённых формирований Украины, сообщили 6 августа в МЧС ДНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

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О пожаре в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского стало известно в 22:20 мск 5 августа. Возгорание произошло после попадания взрывоопасного предмета.

По прибытии на место сотрудники МЧС установили горение кровли по всей площади двухэтажного здания.

В результате пожара уничтожены кровля и потолочные перекрытия на площади 3000 кв. м. Очаг горения располагался на втором этаже.

В 05:02 мск 6 августа пожар удалось локализовать, ликвидация возгорания продолжается.

В тушении пожара от МЧС задействовали 91 человека и 19 единиц техники, заключили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум передавало, что министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий заявил, что сложность тушения пожара в Донецком университете экономики и торговли была обусловлена особенностью самого здания. Сложный пожар, потому что кровля и перекрытия деревянные, добавил он.

Киевские боевики с вечера 5 августа несколько раз обстреливали кассетными боеприпасами Донецк.