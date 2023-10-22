Москва, 22 октября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Пожар возник в центральном здании Московского государственного университета на Ленинских горах, сообщил источник ИА Регнум.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

По данным источника, возгорание зафиксировали на четвёртом этаже в книгохранилище Главного здания МГУ. Площадь пожара составила 4 кв. м. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в этот день сообщалось, что также на юго-востоке Москвы загорелся автобус. По предварительным данным, никто не пострадал.