Чита, 17 ноября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. В Забайкальском крае после обрушения горной породы в шахте в Балейском районе, где погибли два человека, следователи возбудили уголовное дело. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

СК России по Забайкальскому краю

Дело расследуют по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

«17 ноября 2023 года около шести часов при ведении горных работ в шахте золоторудной компании в результате нарушения требований правил безопасности произошло обрушение горной породы», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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В результате погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение горной породы на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе произошло утром 17 ноября при выполнении работ. В результате под завалами оказались двое работников.

По факту произошедшего губернатор Забайкальского края провёл координационное совещание. К месту ЧП прибыл отряд горноспасателей из Кемеровской области. К ликвидации последствий привлекли 18 спасателей и пять единиц техники.

По состоянию на 09:55 (03:55 мск) обнаружили и подняли на поверхность тело одного из работников. Позднее спасатели извлекли из-под завалов тело второго горняка.