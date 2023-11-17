После обрушения на руднике в Забайкалье обнаружили тело одного человека
МЧС: в Забайкалье из-под завалов на руднике подняли тело одного человека
Чита, 17 ноября, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Спасатели подняли на поверхность тело одного человека из-под завалов в Забайкальском крае, где на руднике произошло обрушение, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что под завалами после обрушения оказались два человека. Спасатели продолжают поиски второго пропавшего.
Для ликвидации последствий случившегося были привлечены 18 сотрудников и 5 единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, обрушение произошло 17 ноября на руднике в Балейском районе. Объект принадлежит золоторудной компании «Омчак».
В начале сентября провинции Семнан на севере Ирана произошло обрушение на шахте. В результате происшествия погибли шесть человек. Причиной этого ЧП стал взрыв газа на глубине 700 метров.