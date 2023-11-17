Техас, США, 17 ноября, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship перенесла по техническим причинам американская компания SpaceX. Об этом 16 ноября сообщается на странице компании в соцсети Х (бывшая Twitter).

(cc0) SpaceX Starship SN8

Запуск Starship должен был состоятся 17 ноября с площадки космодрома Бока-Чика в Техасе, но был перенесён на субботу, 18 ноября. Как уточняется в сообщении компании, возникла необходимость в замене решетчатого стабилизатора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава компании SpaceX Илон Маск, многоразовый сверхтяжёлый космический корабль Starship может полететь на Марс в ближайшие три-четыре года. Предприниматель уточнил, что орбиты выстраиваются в нужное положение примерно раз в 26 месяцев, это даёт возможность направить космический аппарат к Марсу.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом Starship, самой большой ракетой в мире, созданной для полётов к Луне и Марсу, SpaceX осуществила 20 апреля.

Спустя несколько минут после успешного запуска произошло нештатное отделение второй ступени, после чего Starship начала вращаться в воздухе. В начале пятой минуты полёта ракета взорвалась в воздухе. Маск заявил, что корабль Starship возобновит испытания через несколько месяцев.