Вашингтон, 6 октября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Многоразовый сверхтяжёлый космический корабль Starship может полететь на Марс в ближайшие три-четыре года. Об этом 6 октября в ходе сессии 74-го Международного астронавтического конгресса, проходящего в Баку, заявил глава компании SpaceX Илон Маск.

ABRAHAM PINEDA-JACOME/EPA/TASS

«Три-четыре года. Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса», — подчеркнул предприниматель.

Он пояснил, что орбиты выстраиваются в нужное положение примерно раз в 26 месяцев, это даёт возможность направить космический аппарат к Марсу.

Маск считает, что на Красной планете необходимо создать автономно действующую базу, что потребует отправки туда миллионов тонн грузов с оборудованием и ресурсами.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля с полигона SpaceX, находящегося на границе американского штата Техас и Мексики, запустили ракету Starship, которая является самой большой в истории ракетой и создаётся для полётов к Луне и Марсу. Изначально запуск планировали осуществить 17 апреля, однако отложили из-за неисправности в системах охлаждения.

Спустя несколько минут после успешного запуска произошло нештатное отделение второй ступени, после чего Starship начала вращаться в воздухе. В начале пятой минуты полёта ракета взорвалась в воздухе.

После неудачного тестового запуска Маск заявил, что корабль Starship возобновит испытания через несколько месяцев.