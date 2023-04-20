Москва, 20 апреля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Корабль Starship возобновит испытания через несколько месяцев. Об этом 20 апреля заявил владелец компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter.

Michelle Andonian Илон Маск

Заявление американского предпринимателя прозвучало вскоре после завершившегося неудачей первого испытательного запуска сверхмощного корабля-носителя. Испытание завершилось взрывом и падением через несколько минут после старта с площадки в Техасе.

«Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship», — написал Маск и добавил, что команда многому научились для нового старта.

Как сообщало ИА REGNUM, в компании SpaceX 20 апреля предприняли новую попытку запуска сверхтяжелой ракеты Starship, которая создается для полетов к Луне и Марсу. Тестовый полёт Starship обернулся возгоранием, это назвали «быстрым внеплановым демонтажем». Уточняется, что у Starship не отделилась первая ступень, ракета начала «крутиться», а на высоте в 38 км корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался. Предполагалось, что тестовый полёт пройдет без экипажа. Ракета-носитель должна была сделать один виток вокруг Земли.

Илон Маск назвал ракету Starship самой большой и мощной в истории человечества. 17 апреля он также заявил, что не рассчитывает особо на успех.