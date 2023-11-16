Астрахань, 17 ноября, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Региональный режим ЧС введён после обрушения двух подъездов жилого пятиэтажного дома в в Астраханской области. Об этом 17 ноября заявил на встрече с журналистами губернатор региона Игорь Бабушкин.

Kremlin.ru Игорь Бабушкин

«Уровень режима ЧС вынесен на региональный», — уточнил глава региона.

Бабушкин пояснил, что в рамках ЧС на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с обрушением части дома в Астрахани.

По словам губернатора, сейчас только одна семья расположилась в пункте временного размещения. Также Бабушкин отметил, что утром в администрации Ленинского района начнётся приём граждан — жителей пострадавшего дома.

Кроме того, губернатор указал, что в штабе общественной поддержки будет организовано бесплатное юридическое сопровождение всех пострадавших.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следствие назвало предварительной причиной частичного обрушения дома в Астрахани ремонтные работы, проводившиеся в одной из квартир.

Вечером 16 ноября на Привокзальной площади в Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Один из жильцов дома увидел трещину, возникшую в стене, и позвонил в МЧС. Прибывшие на место ЧП спасатели успели вывести из здания 213 человек, включая 37 детей. В результате ЧП погибла жительница дома 1939 года рождения. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.