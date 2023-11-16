Астрахань, 16 ноября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Спасатели приступили к эвакуации аварийного дома в Астрахани незадолго до того, как рухнули два подъезда. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Астраханской области, жители дома на улице Площадь Вокзальная 1А позвонили в МЧС и сообщили об огромной трещине на фасаде.

Кадр из видео

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС и организовали эвакуацию.

По предварительной информации, спасатели успели эвакуировать 213 человек, из них 37 детей.

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Вскоре 3 и часть 4 подъезда обрушились. Были ли в доме еще люди, пока неизвестно. Пока о пострадавших не сообщалось.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что для жителей организовали три пункта временного размещения.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома.