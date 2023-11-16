Спасатели начали эвакуацию за несколько минут до обрушения дома в Астрахани
Астрахань, 16 ноября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Спасатели приступили к эвакуации аварийного дома в Астрахани незадолго до того, как рухнули два подъезда. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Астраханской области, жители дома на улице Площадь Вокзальная 1А позвонили в МЧС и сообщили об огромной трещине на фасаде.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС и организовали эвакуацию.
По предварительной информации, спасатели успели эвакуировать 213 человек, из них 37 детей.
Вскоре 3 и часть 4 подъезда обрушились. Были ли в доме еще люди, пока неизвестно. Пока о пострадавших не сообщалось.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что для жителей организовали три пункта временного размещения.
Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома.