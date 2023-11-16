Астрахань, 16 ноября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате частичного обрушения жилой пятиэтажки в Астрахани, сообщил Telegram-канал «112».

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ЧП произошло вечером 16 ноября на улице Площадь Вокзальная. Обрушились два подъезда. При этом за несколько часов до случившегося жители дома успели сообщить в МЧС о появлении трещины на фасаде. Спасатели оперативно прибыли на место и организовали эвакуацию. По данным СМИ, вывести из аварийных подъездов успели более 200 человек. Их сейчас направили в пункты временного размещения, которые организовали в городе.

В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов. Не исключается, что под завалами могут быть люди.

Власти Астраханской области уже исключили версию со взрывом газа. Как рассказал журналистам вице-губернатор Астраханской области Олег Князев, точнее говорить о причинах случившегося можно будет после того, как сотрудники МЧС завершат все работы.

Прокуратура и следователи уже начали проверки.

В минздраве области рассказали, что в двух больницах Астрахани подготовили койки для приёма пострадавших. Однако пока данные о том, что кто-то мог оставаться в доме и пострадал в результате обрушения, не поступали.