Каир, 16 ноября, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Свыше четырёх тысяч человек с начала эскалации палестино-израильского конфликта прибыли в Египет из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом 16 ноября заявил глава министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар.

Кадр из видео

«Египетские власти приняли более 4 тысяч человек, пересёкших границу через КПП «Рафах» из сектора Газа», — сказал министр, слова которого приводит телеканал Al Arabiya.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах», являющихся единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа, возобновил работу 11 ноября. 10 ноября КПП оказался заблокирован из-за того, что для эвакуации раненых в каретах скорой помощи необходимо было получение разрешения на их выезд.

Как передавало ИА Регнум, с момента возобновления работы КПП «Рафах» сектор Газа покинули три группы российских граждан, эвакуированных спецрейсами МЧС России. 13 ноября первую группу из 70 человек отправили в Москву. Второй спецборт МЧС с эвакуированными гражданами России, вылетевший из Каира 14 ноября, совершил посадку в московском аэропорту «Домодедово». 16 ноября из Каира в Москву вылетел третий спецрейс МЧС России, на борту которого находятся 120 россиян.