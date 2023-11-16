Москва, 16 ноября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Новый спецрейс МЧС России вылетел из Каира в Москву, на его борту находятся 120 граждан России и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщила вечером 16 ноября пресс-служба министерства.

Это уже третий рейс из Египта, на котором вывозят россиян, покинувших палестинский анклав.

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Сегодня вечером, 16 ноября, в МЧС также сообщили о новой группе граждан РФ, которую удалось вывести из сектора Газа через КПП «Рафах». В ней было 12 человек.

Как сообщало ИА Регнум, эвакуация из сектора Газа россиян, желающих покинуть регион, началась 12 ноября. Первую группу из 70 человек отправили в Москву 13 ноября, они прибыли в Домодедово в тот же вечер. Вторая группа эвакуированных прилетела в российскую столицу в ночь на 15 ноября.

Замглавы МЧС РФ Алексей Серко 13 ноября заявил, что российских граждан будут вывозить из Египта почти ежедневно. Планируется, что за неделю в Россию смогут вывезти всех желающих покинуть регион.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 ноября высоко оценил работу спасателей, которые участвуют в эвакуации россиян и белорусов из сектора Газа. Он подчеркнул, что они помогают не только соотечественникам, но и жителям стран СНГ.