Рамалла , 11 ноября, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа возобновит работу. Об этом сообщило Управление погранпереходов палестинского анклава.

По заявлению ведомства, 12 ноября владельцев иностранных и египетских паспортов со стороны сектора Газа вновь начнут пропускать.

Отмечается, что ранее проблема возникла из-за того, что для эвакуации раненых в машинах скорой помощи необходимо было получение разрешения на их выезд, в результате обычные граждане также не смогли пройти через КПП.

«Рафах» является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа.

Как сообщало ИА Регнум, «Рафах» 10 ноября оказался заблокированным. Из-за этого 85 российских граждан, ожидающих эвакуации, не смогли перейти границу. Однако спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что проблема будет решена.

Российская сторона подготовила необходимые документы для эвакуации в общей сложности около 1 тыс. человек — российских граждан и лиц с двойным гражданством.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь допустил, что большинство граждан России, желающих сейчас покинуть сектор Газа, — это, вероятнее всего, женщины, ранее вышедшие замуж за палестинцев и переехавшие с ними в анклав. Впрочем, эта практика относится к арабскому Ближнему Востоку в целом. Также, вероятно, есть некоторое количество российских граждан, работающих в секторе Газа в международных организациях.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН профессор Борис Долгов соглашается, что в основном речь идёт о членах семей тех палестинцев, которые посещали Россию, в первую очередь тех, кто обучался в России и связал себя узами брака с россиянками. Что касается их сугубо этнической принадлежности, то в основном, по оценке эксперта, это представители мусульманских республик России.