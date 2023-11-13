Москва, 13 ноября, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Самолёт МЧС России с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву вечером 13 ноября, сообщила пресс-служба министерства.

МЧС России/ТАСС

«Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении.

Самолёт с 70 российскими гражданами вылетел из Каира, где МЧС РФ организовало оперштаб. Там их осмотрели медики и допустили к полёту. Среди эвакуированных были беременная женщина и 27 детей.

Это была первая группа российских граждан, которую выпустили из сектора Газа. Их пропустили через КПП «Рафах» на границе с Египтом, где посадили на автобусы и доставили в Каир. Вечером 13 ноября в МЧС РФ сообщили, что через «Рафах» выехали 99 человек, из которых 43 ребёнка. Российские спасатели будут оставаться в Египте, пока из палестинского анклава не уедут все россияне, которые хотят покинуть регион.