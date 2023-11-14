Москва, 15 ноября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 МЧС РФ со второй группой эвакуированных из сектора Газа граждан России на борту совершил посадку в московском аэропорту «Домодедово». Об этом 15 ноября сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

По данным табло воздушной гавани, самолёт совершил посадку в 00:30 мск. Как уточнил Охотенко, авиарейс прибыл из Каира, на его борту находятся 98 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа. В полёте их сопровождали медики и психологи МЧС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что второй спецборт МЧС с гражданами России, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира. На борту находятся 98 российских граждан, в ночь на 14 ноября они покинули сектор Газа через КПП «Рафах».

Первая группа эвакуированных из Газы граждан России из 70 человек прибыла в Москву вечером 13 ноября. Как уточнил помощник главы МЧС Александр Коровин, эвакуированным гражданам Российской Федерации не оказывали медицинскую помощь, поскольку находившиеся на борту в ней не нуждались.

Заместитель главы МЧС России Алексей Серко заявил, что всех российских граждан планируется доставить на Родину из сектора Газа в течение этой недели.