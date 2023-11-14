В Москву прибыла вторая группа эвакуированных из Газы граждан России
Самолёт со второй группой эвакуированных из Газы граждан России прибыл в Москву
Москва, 15 ноября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 МЧС РФ со второй группой эвакуированных из сектора Газа граждан России на борту совершил посадку в московском аэропорту «Домодедово». Об этом 15 ноября сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.
По данным табло воздушной гавани, самолёт совершил посадку в 00:30 мск. Как уточнил Охотенко, авиарейс прибыл из Каира, на его борту находятся 98 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа. В полёте их сопровождали медики и психологи МЧС.
Ранее ИА Регнум сообщало, что второй спецборт МЧС с гражданами России, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира. На борту находятся 98 российских граждан, в ночь на 14 ноября они покинули сектор Газа через КПП «Рафах».
Первая группа эвакуированных из Газы граждан России из 70 человек прибыла в Москву вечером 13 ноября. Как уточнил помощник главы МЧС Александр Коровин, эвакуированным гражданам Российской Федерации не оказывали медицинскую помощь, поскольку находившиеся на борту в ней не нуждались.
Заместитель главы МЧС России Алексей Серко заявил, что всех российских граждан планируется доставить на Родину из сектора Газа в течение этой недели.