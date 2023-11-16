Газа, Палестина, 16 ноября, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Израиль не смог найти явных подтверждений активности бойцов палестинского движения ХАМАС на территории медицинского комплекса «Аш-Шифа». Об этом 16 ноября сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник.

«Израиль надеялся, что спорный рейд выявит убедительные доказательства существенной активности боевиков в «Аш-Шифе», — говорится в материале.

Отмечается, что отсутствие явных доказательств деятельности бойцов ХАМАС в медицинском комплексе привело к тому, что западные союзники, в том числе и Соединённые Штаты Америки, усилил давление на Израиль с требованием согласиться на паузу в боевых действиях.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. В тот же день ЦАХАЛ заявила, что на территории медицинского комплекса были найдены оружие, оборудование и командный центр ХАМАС. Уточняется, что израильские военнослужащие вступили в бой с несколькими представителями палестинского движения, после чего начали обыск медцентра.

Позднее представитель ХАМАС, слова которого приводит израильское издание Yedoith Ahronoth, назвал ложью и пропагандой заявления ЦАХАЛ об обнаружении оружия и военной техники в больнице «Аш-Шифа». По его словам, израильские военные «устроили спектакль, подбросив оружие и боеприпасы».