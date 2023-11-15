Тель-Авив, Израиль, 15 ноября, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Штурм больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа начали израильские военные. Об этом 15 ноября сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Уточняется, что военные штурмуют западное крыло медицинского центра «Аш-Шифа». В некоторых помещениях слышны выстрелы.

В больнице находятся около 700 пациентов и 700 сотрудников, ещё до трёх тысяч человек могут укрываться в стенах этого медучреждения. Люди не могут покинуть здание, так как прилегающие к нему районы постоянно обстреливаются и подвергаются бомбардировкам со стороны израильских военных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ сообщила о проведении «целенаправленной и точечной» операции в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. При этом в армии обороны Израиля отметили, что не стремятся причинять вред гражданскому населению.

Также сообщалось, что в больнице «Аш-Шифа» находятся тридцать шесть младенцев, они живы и нуждаются в эвакуации. Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла рассказал, что больница «Аш-Шифа» полностью окружена израильскими военными, а администрация учреждения принимает решение об эвакуации.