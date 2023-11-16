Тель-Авив, Израиль, 16 ноября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Утверждения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что больница «Аш-Шифа» использовалась ХАМАС в качестве штаба, категорически опровергли представители палестинского радикального движения. Об этом 16 ноября сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

Иван Шилов ИА Регнум

«Заявления оккупационных властей об обнаружении оружия и военной техники в больнице «Аш-Шифа» являются ложью, фарсом и дешёвой пропагандой, призванной оправдать их преступления, так же, как это произошло в больнице «Аль-Рантиси», где они устроили спектакль, подбросив оружие и боеприпасы», — цитирует газета заявление представителя ХАМАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ заявила о найденных в здании больницы «Аш-Шифа» вооружении, военном оборудовании и командном штабе ХАМАС. Кроме того, в больнице обнаружены средства связи, лазерные диски и компьютеры, по утверждению израильских военных, принадлежавшие палестинским радикалам. Уточнялось, что оборудование и найденные материалы переданы разведслужбе, обследование территории больницы продолжается на основании разведданных.

При этом Израиль допустил возможность операционной паузы в секторе Газа после взятия больницы «Аш-Шифа». Уточняется, что ЦАХАЛ намерена использовать операционную паузу для допроса людей в больнице, обработки разведданных, а также для оптимизации логистики через анклав. Также предполагается, что пауза может быть использована для освобождения заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа.