Тель-Авив, Израиль, 15 ноября, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Оружие, оборудование и командный центр ХАМАС найдены на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Такое заявление сделала 15 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что военнослужащие ЦАХАЛ вступили в бой с несколькими представителями движения ХАМАС на территории больницы, после чего начали обыск территории медцентра «Аш-Шифа».

«В одном из отделений больницы военнослужащие обнаружили помещение с технологическими средствами, а также военной и боевой техникой, используемой террористической организацией ХАМАС. В другом отделении больницы солдаты обнаружили оперативный командный центр и технологические средства, принадлежащие ХАМАС», — сказано в сообщении армии Израиля.

Отмечается, что оборудование и найденные материалы переданы разведслужбе. Обследование территории больницы продолжается на основании разведданных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят операцию против военных целей палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Указывается, что в ходе боевых действий на территории больницы военные будут делать всё, чтобы избежать жертв и пострадавших среди гражданских лиц.

В свою очередь, 14 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у разведки США есть данные о том, что ХАМАС якобы использует больницы в Газе в военных целях.

По данным пресс-службы сектора Газа, ЦАХАЛ 13 ноября нанесла удар по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа». В результате погибли два недоношенных ребёнка. Помимо этого, ЦАХАЛ разрушила часть отделения интенсивной терапии, часть хирургического корпуса, кардиологическое отделение.