Хельсинки, 16 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Автотранспортные перевозки грузов между Финляндией и Россией с 18 ноября практически полностью приостановятся. Об этом сообщил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля.

Heikki Saukkomaa via www. imago-i/Global Look Press

Он напомнил, что в октябре грузовые автомобили на восточной границе шли из Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала, при этом грузового движения из других мест на восточной границе не было.

«Таким образом, 18 ноября 2023 грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится», ― написал Пенттиля на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что грузовые поезда по-прежнему смогут перемещаться через российско-финскую границу. При этом глава таможенного отдела рекомендовал перенаправить грузы, которые должны были проследовать из России транзитом через Финляндию.

Как сообщало ИА Регнум, о намерении ограничить движение через КПП на границе с Россией глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила 14 ноября. Такие планы она пояснила увеличением числа лиц, нелегально пересекающих юго-восточную границу страны. По её словам, за последнее время убежище попросил 71 прибывший с территории России.

После этого министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявила о запрете на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, кроме дипломатических. Комментируя это решение, Власти первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал такие действия со стороны Финляндии полной глупостью и высказал мнение, что в страна, «закусив удила», хочет как можно сильнее испортить отношения с Россией, придумывая разного рода отговорки.

Также с 15 ноября в Финляндии ввели запрет на пересечение границы на велосипедах, потому что, как пояснил заместитель командующего погранслужбой юго-восточной Финляндии Юкки Луккари, мигранты стали чаще пользоваться этим видом транспорта для пересечения границы.

Власти Финляндии 16 ноября объявили о закрытии пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Ленинградской области и Карелии. В частности, речь идёт о пунктах Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Ограничения действительны с 18 ноября до 18 февраля 2024 года.