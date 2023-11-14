Москва, 14 ноября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Власти Финляндии, «закусив удила», хотят как можно сильнее испортить отношения с Россией, придумывая разного рода отговорки, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что нужно ограничить работу пограничных пунктов на границе с Россией, так как через них будто бы идёт поток беженцев из Сирии и Йемена в Финляндию.

«Это глупость полная, — возмутился Джабаров. — Нет никаких беженцев из Йемена и Сирии, которые бы перемещались через нашу страну в Финляндию. Это отговорка. Руководство Финляндии, закусив удила, пытается всё сильнее ударить по нашим в прошлом хорошим отношениям».

Он напомнил, что в своё время Москва дважды подарила Финляндии независимость. Первый раз после революции, а второй — победив её во Второй мировой войне.

«Мы предоставили ей самые льготные условия для поднятия экономики. Они пользовались дешёвым газом, поставками леса, нефти и различного оборудования. Мы покупали их продукцию лёгкой промышленности, которая никому в Европе не была нужна. В ответ мы теперь получили такую «благодарность», — посетовал член Совфеда.

По его словам, нынешнее поколение финских руководителей «съехали с катушек».

«Но тем не менее это наши соседи. Протяжённость наших границ почти 1700 километров. Теперь это страна НАТО. И я не исключаю, что там в ближайшее время появятся базы НАТО. Я думаю, что Финляндия идёт по пути постепенной утраты своих самостоятельности и независимости. А ведь она в Европе никому нужна. Разве что как раздражитель для России», — подытожил Джабаров.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, Рантанен заявила о том, что её ведомство собирается предложить закрыть или ограничить работу пунктов пересечения границы с Россией. Она уверена, что нынешнее финское законодательство позволяет принимать такие меры, причиной которых, если верить Рантанен, стал поток беженцев из Африки и государств Ближнего Востока, например Сомали, Йемена или Сирии.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о запрете на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Ограничения не коснулись только дипломатических автомобилей и машин россиян, въезжающих в страну по гуманитарным причинам. Более того, с 15 ноября Финляндия вводит запрет на въезд в страну из России на велосипедах.

О проблеме выходцев с Ближнего Востока, якобы проникающих в Финляндию через российско-финскую границу, говорил и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он обвинил Москву в том, что она будто бы позволяет беженцам пересекать без документов границу, что потребовало строгого мониторинга и подготовки.

В свою очередь, Россия в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, решила прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству.

Отметим также, что отношения двух стран ухудшаются не только в вопросе о пересечении границы. В начале ноября стало известно, что управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало ряд российских товарных знаков юридических лиц, а именно «Сбербанка» и «Калашникова». Свой поступок власти Финляндии объяснили санкциями ЕС в отношении этих компаний.