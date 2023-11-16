Брянск, 16 ноября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили два украинских беспилотника на подлёте к Брянску. Об этом 16 ноября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Глава региона уточнил, что в области удалось пресечь попытку украинских террористов осуществить теракт с использованием дронов.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлёте к Брянску», — написал он.

Богомаз уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений. На месте падения беспилотников работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 16 ноября над Чёрным морем у побережья Крыма силы ПВО сбили три БПЛА самолётного типа. Ещё два беспилотника удалось сбить в Брянской области, добавили в оборонном ведомстве.

Глава Брянской области 11 ноября сообщил о четырёх сбитых средствами ПВО дронах самолётного типа над Стародубским округом региона. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.