Тель-Авив, Израиль, 16 ноября, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Возможность паузы в операции в секторе Газа будет готов рассмотреть Израиль после взятия под контроль больницы «Аш-Шифа». Об этом 15 ноября сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между Израилем и его западными партнерами.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Армия обороны Израиля будет готова рассмотреть операционную «паузу» после взятия под контроль всей «Аш-Шиф», — указал источник.

Уточняется, что ЦАХАЛ хочет использовать операционную паузу для допроса людей в больнице, обработки разведданных, а также для оптимизации логистики через анклав. После чего армия Израиля планирует сосредоточиться на востоке и центре города Газа.

Кроме того, пауза может быть использована для освобождения заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. Источник добавил, что переговоры об освобождении заложников успешно продвигаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ обнаружила технику, оружие, а также командный центр ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Оборудование и найденные материалы переданы разведслужбе, обследование территории больницы продолжается на основании разведданных.