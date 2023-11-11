Лондон, 11 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Украину нужно принято в НАТО без утраченных территорий, этот шаг уменьшит угрозу конфликта между Россией и НАТО, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, слова которого 11 ноября приводит The Guardian.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО», — сказал он.

По словам Расмуссена, вопрос о членстве Киева нельзя откладывать. При этом исключение из Североатлантического альянса территорий, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней, полагает бывший генеральный секретарь военного блока.

По мнению экс-чиновника, вступление Украины в НАТО не обязательно означает заморозку боевых действий.

«Абсолютное доверие к гарантиям статьи 5 удержит Россию от наращивания атак на украинской территории внутри НАТО и тем самым высвободит украинские силы для выхода на линию фронта», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в феврале спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что Киев рассчитывает получить приглашение в Североатлантический альянс в июле 2023 года на Вильнюсском саммите.

Однако в июле генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита сообщил, что Украине направят приглашение на вступление в организацию после того, как все союзники сочтут выполненными все условия для этого. Киеву необходимо модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности, отметил он, но в альянсе никогда не обозначают временные рамки для процесса вступления. При этом он добавил, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.

После этого Стефанчук отметил, что Украина намерена получить приглашение на вступление в НАТО в 2024 году.

В НАТО не раз подчёркивали, что Украину не примут в альянс до тех пор, пока страна находится в состоянии конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для Европы.