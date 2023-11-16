Сан-Франциско, США, 16 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. К российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско, относятся достойно. Об этом 15 ноября заявил журналистам глава делегации заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Петр Ковалев/ТАСС Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук

«Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно», — сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что всем членам делегации России выдали визы США, и уточнил, что российская сторона не намерена вести двусторонние контакты с американской, как ранее это сделал председатель КНР Си Цзиньпин, однако неясно, имеются ли планы на диалог с Москвой у Вашингтона.

Он указал на то, что у него нет информации о намерении американской стороны к проведению таких переговоров.

«Мы видим, что вопросы, которые рассматриваются [на саммите], посвящены созданию жизнеспособных экономик, вопросы инклюзивности, вопросы климата. В целом это соответствует той глобальной повестке, которая есть. Хотя есть и попытки политизации повестки», — добавил Оверчук.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября делегация России во главе с Оверчуком прибыла для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС в Сан-Франциско. В посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что Москва надеется на обеспечение Вашингтоном конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что США пытались помешать участию российской делегации в саммите АТЭС. По её словам, затем в Вашингтоне показали готовность начать кулуарные переговоры.