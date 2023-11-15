Москва, 15 ноября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты пытались помешать участию представителей России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а теперь показали готовность начать кулуарные переговоры, сообщила на брифинге 15 ноября официальный представитель Министерства иностранных Мария Захарова.

Apec.org

«Даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный неформальный диалог, пусть пока и за кулисами», — сказала она.

Захарова назвала странным подход, когда Вашингтон на фоне публичной агрессивной позиции пытается что-то скрытно обсудить. По её мнению, это размывает устои АТЭС, формировавшиеся годами. Представитель МИД подчеркнула, что Россия не будет сворачивать с намеченного курса, а отношения с США будут зависеть от их готовности идти на компромиссы.

Саммит АТЭС проходит в этому году с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Представитель Госдепа США по АТЭС Мэтт Мюррей 13 ноября заявил, что Вашингтон относится к российской делегации как к полноправному участнику мероприятия.

В начале октября Госдепе заявил, что США учтут санкционные ограничения, когда будут отправлять приглашения российской делегации на саммит АТЭС. 7 ноября Мюррей сообщил, что приглашения получили все страны — члены, включая Россию, чью делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.