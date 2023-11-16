Москва, 16 ноября, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что Совет Безопасности ООН в ближайшее время начнёт работу над документом, нацеленным на принятие реальных и неотложных мер по деэскалации палестино-израильского конфликта. Об этом в среду, 15 ноября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Приоритетом остаётся принятие полноценного сильного продукта Совета с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнётся уже в ближайшее время», — сказал Небензя.

Также постпред России при ООН обвинил Соединённые Штаты Америки в саботировании выработки такого документа и подчеркнул, что американская сторона фактически парализовала работу Совета Безопасности по поддержанию мира.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Совет Безопасности ООН отверг проект российской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, включающую в себя призыв к немедленному прекращению огня. Также в документ учитывались элементы не принятого ранее проекта Бразилии. В ходе голосования российскую резолюцию поддержали четыре страны — Китай, Россия, Гана и ОАЭ, против выступили США и Великобритания, представители ещё девяти стран воздержались.

28 октября Генеральная ассамблея ООН приняла разработанную при поддержке России арабскую резолюцию по Ближнему Востоку. Резолюция включает в себя 14 пунктов, в том числе призыв к немедленному гуманитарному перемирию и немедленное освобождение всех удерживаемых гражданских лиц.