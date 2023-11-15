Вашингтон, 15 ноября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Предприниматель и миллиардер Илон Маск 15 ноября назвал украинского лидера Владимира Зеленского мясником, живущим в своей собственной реальности. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный, по мнению бизнесмена, смотрит на происходящие в стране события трезво.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зеленский уже давно живёт в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности», — заявил Маск в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября он посоветовал Зеленскому начать переговоры с Россией. В эфире подкаста учёного и блогера Лекса Фридмана предприниматель заявил, что не нужно отправлять «цвет украинской молодёжи умирать в окопах» независимо ни от чего, а продолжение военных действий со стороны Украины приведёт как раз только к новым массовым жертвам.

Позднее Маск одним словом отреагировал на новость об Украине и «Северных потоках». Он оставил к соответствующей публикации издания The Washington Post, в котором говорилось о том, что подрыв газопроводов координировал украинский полковник Роман Червинский, подчинявшийся приказам более высокопоставленных чиновников, передающих волю Залужного, комментарий со словом «Интересно».