Москва, 10 ноября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Представлять Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в США, будет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, заявил 10 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук

«Вчера много было ко мне вопросов относительно того, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС. По поручению президента [России Владимира Путина], российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Саммит АТЭС, объединяющий представителей 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пройдёт с 11 по 17 ноября 2023 года в американском Сан-Франциско.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вашингтон передал приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) всем участникам, включая Россию. Также сообщалось, что власти США проделают работу, чтобы Москва смогла надлежащим образом участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.